搵艾威客串Sell貨　苑瓊丹唔敢約對方食飯

日前艾威應苑瓊丹邀請，參觀對方新投資的「熟餸包」工場，他們更客串廚房技工，為食物進行加工 期間艾威手法熟練，更稱自己不時入廚，煮得一手好菜。

艾威透露早前有計劃投資，但發現籌備過程困難重重，他說：「我係鍾意食嘢，都想學苑仔（苑瓊丹）咁投資飲食業，不過我冇資金嘛！上2星期都有叫苑仔『做雞』撐我，唔好心邪諗第2樣，真係賣冰鮮雞，但發現競爭太大冇得做。」為免污染廠房，參觀時要穿上保護衣及戴口罩，「新老闆」苑瓊丹不時整理髮型，以最佳狀態出鏡。她拒透露投資金額，笑指自己不算「富婆」，着人不要打自己主意：「因為疫情冇得出街，有朋友攞啲餸嚟我屋企畀我試食，覺得幾好味就決定入股。其實都係睇時勢去投資，依家人人都要返工，所以呢類熟餸包應該有得搞，咁我就負責做宣傳、度橋，煮食、衞生就由拍檔代勞。」

為宣傳新生意，苑仔不惜碌人情卡，邀好友拍攝宣傳片：「依家周身人情債，惟有無限量贊助老友，包晒佢哋一日三餐，等大家覺得好食再擺上網。不過我唔敢約艾威一齊食啊，因為佢次次食飯都要飲幾杯，怕佢飲醉之後會打我就大件事！」

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