陳豪3年抱3係意外　王浩信被阿女以「Bro」相稱

邵氏出品的劇集《非凡三俠》現正在myTVgold正式上架，不少劇迷都急不及待追看，劇中演員王浩信、陳豪和鄭丹瑞接受《Tiger's Talk》訪問，主持人伍詠薇和林盛斌（Bob）都形容3位是圈中「型爸」，跟他們大談子女經。

王浩信表示女兒現時8歲，父女關係非常好，他說：「我哋個世界都仲係一齊，大家會傾心事，我有時拍戲拍咩都會同佢講，放假時候，我哋會一齊去做運動、睇書、打機，佢學識游水同踩單車都係我親自教佢。有時佢直情唔小心叫我做Bro（兄弟）。」

而陳豪的3個小朋友分別6歲、5歲和4歲，對於陳豪3年抱3，連Bob都讚他厲害，陳豪即時面紅說：「唔係刻意，不過一行埋就有......」

問到會否能接受女兒帶男友回家的一刻？王浩信唉聲嘆氣說：「我依家就係想維持Bro（兄弟）關係，將來真係拍拖都唔好離我太遠，被人hurt完都返嚟話我知，等我開解佢，唔好自己匿埋。由細細個開始建立友誼，可能將來佢去蘭桂坊會帶埋我呢？」身旁的鄭丹瑞不禁冷笑潑冷水。

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