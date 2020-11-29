任劍輝逝世31周年　謝雪心贈白雪仙閃爆口罩

今日是粵劇名伶任劍輝（任姐）逝世31周年，以往弟子們及戲迷都會在任姐生前好拍檔白雪仙（仙姐）的跑馬地寓所，向任劍輝致祭，不過今年由於疫情嚴峻及仙姐年時已高，為安全起見，限制了聚會人數，只有寥寥數人到場，包括陳寶珠及謝雪心等。陳寶珠於下午2時許乘7人車到達，她戴上口罩及眼鏡，精神不俗，落車後匆匆進入寓所，逗留2個半小時才離開，離開時大方應記者要求企定定影相，非常親切。

至於謝雪心亦在2時左右抵達，她表示每逢任姐生忌、死忌、仙姐生日及過年，甚至母親節也會來到探望仙姐，問帶了甚麼禮物？她說：「我哋有花送畀任姐，因為今年疫情，我就帶咗一個有閃石嘅口罩送畀仙姐等佢靚吓開心吓。」問到仙姐身體狀況及會否叮囑她減少外出？謝雪心笑言對方身體比她更好：「佢叻過我哋，我都希望能夠學到佢咁。佢唔會太多出街，咁係啱嘅，多數都係朋友嚟探佢。」她指以往有不少戲迷獲安排到寓所上香憑弔，但因為疫情關係都呼籲他們今年不要來以保障大家健康。

講到工作，謝雪心表示現時以做義工為主，幫助受疫情影響的人，她坦言對粵劇界來說這段時間非常難捱：「凡係現場有觀眾都難捱，因為停演，已經停演接近1年，連神功戲都冇得做，就算之前疫情緩和番可以演出都要限人數，100人只可坐50，你做就蝕，但唔做就冇，所以都好辛苦。（會唔會有咩方法幫業界？）我本身係八和會館，我哋有做網上義唱籌款同埋向政府爭取支援。」