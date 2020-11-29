蘇家欣《造星III》被淘汰網友戥唔抵：係Bonus

歌手安俊豪與師妹蘇家欣昨晚出席樂壇頒獎禮，安俊豪奪得「人氣偶像獎」，而蘇家欣則奪得新人獎。今次乃蘇家欣首次出席頒獎典禮，她坦言心情興奮，今次她與吳林峰、以及同是《全民造星III》參賽者的歐國成一同奪新人獎，她笑言跟吳林峰是籃球波友，會經常一起比賽。

雖然剛在星期五，她在《全民造星III》被淘汰，網民均替她與鄭嘉欣（Christine）不值，不過她坦言參賽乃一個好好經歷的速成班，她說：「贏輸都唔重要，因為畢竟我只係出道咗3、4個月，一切對我嚟講都係Bonus，但可以好好挑戰自己，亦見到好多人撐自己，都好開心。」

安俊豪除奪獎外，更現場獻唱新歌《KEYMAN》，他透露今年所做的歌曲都以節奏感重為主，收到很多音樂人的讚賞，口碑不錯，加上早前他亦曾經舉行網上音樂會，好友陳蕾任嘉賓之餘，亦給了他很多音樂上建議，更認為他找對了歌路與方向，他說：「甚至尋晚唱完歌離開嘅時候，都有人走嚟話首歌好聽，會記住我。呢啲係好直接嘅接收，就好似幫我打咗支強心針，因為好多時做歌手，其實就係想得到別人嘅欣賞自己嘅既音樂。」

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