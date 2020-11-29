惡搞片曝光！張敬軒扮清潔阿姐洗廁所

歌手張敬軒（軒仔）一連8場的「張敬軒X香港中樂圑盛樂」舉行尾場，其所屬的公司英皇，在網上公開一段未公開過的「軒公紅館分身術」惡搞片，盡顯軒仔的扮嘢天分，相當夠娛樂性。片中，軒仔分別飾演保安員、歌手、清潔女工及速遞員，其中扮女人了得的他，戴上齊陰冬菇頭假髮，飾演清潔女工的造型最形神俱備，他手執地拖在廁所扭住蛇腰拖地，突然回眸一笑兼撥髮，還自戀地對鏡送香吻，簡直千嬌百媚，足以電死人！

正當「軒姐」陶醉地拖地時，突然有人衝入廁所，他發難鬧人：「喂阿姐，唔識字㗎，拖緊地嘛！」又示意廁所在清潔中，不過「不速之客」還擊：「廁所梗係畀人用㗎啦！」「軒姐」又再發炮：「你籮柚大到揩到個抽風呀！」

另一個令人拍案叫絕的造型則是扮速遞員，他如「男模」上身般，在紅館走廊Chok爆行Catwalk，單手插褲袋外，還將手上幾大袋麵包一揈就揈在肩頭上，向鏡頭大擺甫士，似抽其愛用方包做早餐的家傭「遮遮」水，不過Chok到盡頭便甩轆，當他似行回後台房時，有一包麵包撞到門跌落地，他惟有繼續扮型，隨手執起再走人。

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