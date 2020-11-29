POCO脫離娘家　頭炮鯨吞6,000mAh電池

POCO M3是品牌獨立後頭炮，備有藍、黃、黑3色，香港最快12月有得賣。(互聯網)

國產手機牌子有許多，數到冒起最快，分屬小米旗下的POCO算是其中之一，原因無他，經常平價吸客是也！最近POCO長大了，宣布脫離娘家，日後將以獨立品牌POCO Global推出產品，而頭炮正是擁有超大電量的POCO M3。

有別於旗艦F系列及中階X系列，M系主打年輕入門市場。今次POCO M3面向重用度低頭族，配備同類產品中最大的6,000mAh電池，一般情況可使用5天以上，高度使用如瀏覽、連接和進行串流遊戲，要完全耗盡也要1.5天，免除經常充電的煩惱。廠方更指，電池用上專門設計，可以承受高溫，使用近2.5年也不會出現明顯退化，又支援超級省電模式、18W快速充電及反向有線充電，提供多重便利。

手機配備6.53吋2,340x1,080解像度FHD+水滴屏幕，顯示比例19.5：9，對比度1,500：1，只可惜未對應HDR，幸好雙立體聲喇叭提供強勁低音，睇片應該有不俗效果。影相方面，機背3鏡相機包含了4,800萬像素主鏡頭、200萬像素微距鏡頭和200萬像素景深鏡頭，同時搭載800萬像素前置鏡頭。重點拍攝「分唇」則有電影相片模式、縮時攝影、夜間模式、色彩聚焦等。

定位入門，處理器難免將貨就價，只採用Qualcomm Snapdragon 662流動平台，好處是低耗電量及低熱量，但效能難免被S865平台手機比下去。手機重量低於200克，備有藍、黃、黑3色，入場費US$149，平到爆，據知小米香港已確定引入，售價應該與美金價相若，具體銷售詳情要等12月中下旬至1月上旬廠方再公布。