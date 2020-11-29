爾冬陞開火鬧到郭敬明爆喊

導演爾冬陞（小寶）、陳凱歌、趙薇及郭敬明，為內地綜藝節目《演員請就位2》任指導及評判，惟於最新一集中，小寶與曾執導電影《小時代》系列的郭敬明意見不合，一度令郭敬明流下淚來！話說小寶為黃奕、張月、倪虹潔與馬蘇等，排了一部電影《女人+》的戲份，沒料4位演員演出後，郭敬明卻不留情地批評，直言對該片感受是「遺憾、困惑、不滿」，故並不喜歡。

郭敬明指對過度密集的台詞聽不慣，小寶聞言即出言反擊，郭敬明意識到辣㷫小寶，即着對方別生氣，惟小寶仍忍不住怒氣，直接炮轟郭敬明：「你剛剛為甚麼跟我說，導演手下留情，別衝着我，那我有衝着你嗎？剛剛！」雖然郭敬明欲出言解釋，但小寶繼續不客氣表示：「那你是那個表演系，你學的是甚麼體系？」現場氣氛頓時靜止，在旁的趙薇欲打圓場，卻被小寶制止，最後他憤怒對住節目組表示要暫停錄影，並走出舞台要求關咪，餘下的郭敬明則低下了頭，眼淚奪眶而出。至10分鐘後，冷靜過後的小寶終返回現場，郭敬明即主動上前解釋及耍冧，小寶也有表示明白，才令事件得以平息。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc