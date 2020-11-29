黃榕拖3男公園「陪訓」　引叔叔們撩Battle

已3度參選健美小姐的女星黃榕，為求下月賽事爭冠軍豁出去，日前「點燈」3個小鮮肉於公園「陪訓」，穿Bra Top的她狂練空翻及引體上升，期間大叫為自己打氣，引來幾個阿叔注目之餘，有些更騷Quali曬一字馬、坐鐵架上玩Sit Up與伊人Battle，場面惹笑！

近年愛上健身的黃榕，打從幾年前開始參加健美小姐比賽，從首次獲第4名，去年躍升到第2名，她更定下目標，誓要比賽到奪冠為止，故一早報名年底舉行的賽事，亦打從今年年頭開始，已編排好一系列訓練流程，雖然受新冠肺炎疫情影響，一度未能到公園練習，但黃榕未有偷懶，反而把訓練基地搬到家中，並添置一堆健身器材，至日前才再到公園訓練。

曾揚言鍾情小鮮肉的她，還1次過拖夠3個，雖然當日公園人流眾多，但黃榕卻冇有怕，甫到場即揀選有利位置，火速除剩Bra Top壓腿熱身，還把腿放於鐵架上拉成一字馬，又狂做引體上升，把雙腳提起至頭部位置，期間黃榕似力有不逮，即大叫幾聲為自己打氣，之後她停下稍作休息，幾分鐘叉滿電後，便由其中2男協助下練習後空翻。上圍向來豐滿的她，「咪咪」於翻身時非常養眼，引得幾個原本於公園內閒逛的阿叔眼望望，未知是否睇到興起，幾位阿叔輪流於黃榕身邊騷技能，有人擘一字馬、單手玩吊架，亦有人坐於鐵架上做Sit-Up，似要向黃榕發出挑戰書，不過正專心練習的黃榕未有留意，故叔叔們騷完Quali後便轉陣離開。

黃榕受訪時笑指未有留意身邊有其他男士「表演」，更說：「走咗先聽到教練講，原來佢哋身手咁勁，錯過咗添！因為實在太專心，今次比賽不容有失，依家1日操2次重量訓練，一起身行45分鐘帶氧，仲可以喪食碳水化合物，因為12月中先比賽，預計月頭開始淨係食蛋白質，到比賽前1星期開始脫水，到時係最辛苦。（今次有冇信心攞冠軍？）信心一定要有，會付出100%準備，希望真係得啦！」

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