合作3年悲劇收場　謝安琪話冇不和句句窒Juno

歌手謝安琪（Kay）和經理人公司老闆麥浚龍（Juno）傳因續約問題而鬧不和後，日前首度聚頭接受余宜發電台節目訪問，齊為長達3年時間的《the album》音樂企劃宣傳作結。DJ甫開頭即問2人有關最近的不和傳聞，Kay你一言，Juno我一語說：「關係幾好。」但她又笑住話：「眼見咁囉！（係咪合作愉快？）我覺得冇不和，唔知啲人點諗。」Juno答一句「冇不和」後，Kay似冷嘲熱諷問他：「你好似有啲保留喎？」被殺到措手不及的Juno惟有打圓場說：「我要答梗係（冇不和）啦！如果唔係點會坐喺度做訪問。」2人的「互動」令錄音室瀰漫一陣火藥味。

再問到他們可會各自發展，Juno表示：「會有新企劃。」Kay卻欲言又止表示：「期望新嘅……」至於新企劃是否2人不再走在一起？Juno未待Kay說完「我就係……」時，已插嘴截停並表示：「要睇囉！」但Kay卻堅持保留態度地拋下一句：「要諗吓！」Juno即冇癮說：「唔想咁快講晒出嚟。」

合作企劃終結：冇唔捨得！

Kay和Juno的合輯到終結回，她直言沒有不捨的感覺，作為演繹者之一已預視有完結一日，自感最不捨是首年合作，到第2年時故事的角色和發展等各方面有沉重感覺，而談到今年最後之作，她再次似有和Juno分道揚鑣的暗示：「發展得幾複雜，完成晒3年、3張碟咁多作品，我有種功成身退嘅感覺，將呢件事完美嘅交畀大家，我好滿足，好輕鬆，開心呢3年有好多得着。」又指和Juno在音樂企劃的角色是悲劇收場，但現實中則希望：「我人生唔係一個悲劇。」又謂會期待明年新發展：「做乜都得，做咩都好，總之有好嘅事發生。」

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