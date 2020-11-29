識波之人，無理由未聽過「紅魔鬼」吧！除咗英超曼聯之外，原來縱橫日本足壇多年嘅浦和紅鑽，同樣有「紅魔鬼」之稱。講起呢隊波，筆者第一時間諗起嘅，唔係乜嘢球星，而係一位女神，仲要係好好波嗰隻，佢就係近排操到弗一弗嘅和智南喇！

重投寫真戰線

呢位25歲嘅靚女，面上散發住一股健康陽光味，身材亦正到爆，尤其係胸前一對大肉彈，更足以震撼人心，所以一直有「神級BODY」嘅美譽！嚟到今年，受疫情影響，南妹多咗時間留喺屋企做運動，令身材變得更弗，條腰幼咗，肌肉亦結實咗，難怪被人稱為「現實版峰不二子」！

話時話，南妹嘅綽號認真多，諸如「寫真界之超新星」、「二次元人物一樣的現實身材」等等，近年仲多咗一個稱呼，就係「浦和紅鑽女神」，事關佢喺上年1月獲委任為紅鑽專屬電視節目《REDS TV GGR》第14代主持人，陪球迷睇波兼為球隊打氣！另外，南妹近期做埋網紅，喺個人視頻教大家做健身運動，有時仲會變身打機達人添。南妹有咁多嘢做，確係少咗時間拍寫真，但有感呢排操到咁弗，無理由收收埋埋，唔公諸同好，所以已決定重返寫真戰線，相信大家好快會欣賞到更多南妹嘅火辣艷照。

和智南

年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：36-23-34