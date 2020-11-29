唔鍾意似李察基爾！方中信：後生女唔知邊個

由崔建邦與張秀文主持的無綫節目《諸朋好友》，今集請來了方中信與林國斌任嘉賓，二人大談廿多年前相識經過，當時同於內地拍戲，朝夕相對兩個月，期間還要應酬飲酒，二人

互相照顧及頂酒，臨離開時，方中信向林國斌表示：「我冇交錯你呢個朋友。」因為建立了友情。

方中信指當年家姐建議他去當模特兒，後來無心插柳當起演員來，雖然入行不久便當上男主角，但方中信卻認為感覺難受：「因為當時電影圈階級觀念重，有經驗啲就有台型，我哋剛剛入行就好慘，每朝開工都畀人『問候』。（想唔想睇番自己以前嘅作品？）唔想，因為好惡心。（鍾唔鍾意東方李察基爾稱號？）唔鍾意，你問吓依家後生女知唔知係邊個？」談到其心直口快性格，方中信不諱言於圈中多年來均得罪人多：「因為太直，將心入面感受講出嚟，後來就同自己講，對人講3成，剩番7成等自己分析。（變成依家唔多嘢講？）經一事長一智，同埋累積咁多冇必要嘅經驗嘛！」

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