體感神器在手　握住拍拖感覺

想拖手之嘛，使乜搞到咁複雜，大膽啲識番個女仔咪得囉！（互聯網）

單身男士想唔想一嘗同女仔拖手仔嘅滋味？冇對象？冇膽表白？唔緊要，日本岐阜大學工學部團隊特別研發一款叫「散步女友」（お散歩彼女）嘅機械手掌。團隊表示，同人手拖手散步，心理上可減少孤獨感，但唔係個個都搵到人陪，所以先會推出呢款高智能設計。

先由手臂講起，內裏具有力度反饋功能，可因應男士握力而作出變化，而手掌則以像真皮膚覆蓋，兼內置加熱功能，仲設有可發出腳步聲嘅小喇叭，最重要係皮下加入香水層，當手心受熱就會流出香汗，非常搞鬼！有男網民好抵死咁問，呢隻機械手掌咁厲害，仲有冇其他功能，至於可以用喺邊方面，就留番畀大家慢慢諗。

重溫舊夢要答問題？

初次約會就可以同對方曳曳，呢啲咁夢幻嘅情節，唔少男人都想食過翻尋味。日本兩性專家大泉梨香早前搞咗一項調查，發現所有受訪女士都話，如果男人想同自己曳多一次，最好為以下3個問題作準備喎。第一係男士會唔會坦白自己嘅一切？包括生理狀況、性癖好、以前嘅感情史、性能力等等；第二係男士明唔明白避孕嘅重要性？因為有啲男人以為有得第一次，之後都唔使避孕；第三係男士會點睇呢段關係？梨香話，呢個問題相當難答，因有啲女士純粹想搵炮友，有啲女士可能想有長久關係，答案啱唔啱聽，真係好講彩數。

睇四仔有後遺症？

睇得四仔多會有乜嘢後遺症？個人鹹濕咗？定係集中力差咗？英國早前有項調查發現，已有伴侶嘅男士入面，45%覺得自己嘅兵器唔夠粗或長，但原來佢哋嘅另一半未必有同感，研究員認為，男士之所以有呢方面嘅憂慮，可能同睇得四仔多有關，皆因一般男脫星都係天生異稟 。不過，英國國民保健服務（NHS）嘅專家又有唔同睇法，佢哋認為男士對巨根嘅追求，同成長經歷有關，例如喺童年時見到其他年長男性嘅兵器比自己大，又或者喺青春期時有朋友鍾意以兵器尺寸嚟互相取笑。最有趣嘅係，NHS喺總結時指出，兵器嘅實際Size往往比男士從上方觀察時嚟得更長更大，所以唔使太過介懷。