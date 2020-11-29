扮嫦娥？張敬軒開騷白裙長髮被笑似女裝

《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》去到尾場，繼續獲老闆楊受成夫婦撐場，另有周慧敏、泳兒、曾樂彤、洪卓立、湯怡、王菀之、艾妮、李靖筠、周家怡等到場支持。席間軒仔逐一介紹他的華麗造型，講到首套雉雞尾配黑色珠珠長皮褸，軒仔表示概念是來自項霸王回營嘅畫面，足足花了200個鐘來人手縫製。

而第2套古裝白裙，軒仔抵死笑話見到有報道形容造型為女裝，就連其母都有搞笑問他：「點解扮菩薩？」續說有姨媽姑姐再問：「點解扮嫦娥？」軒仔笑話：「我都未見過有嫦娥咁長頭髮！呢把2點5米長嘅頭髮係真髮嚟，仲有每日一開騷我條眉都係唔同，加咗鑽石、其他飾物，而呢套嘅概念就係嚟自《紅樓夢》入面嘅林黛玉、賈寶玉段可歌可泣嘅愛情故事。」

另外，軒仔說連日來都見到有好多朋友來支持，更笑話在之前的場次見到有對情侶瞓着：「咁又係好舒服嘅！有中樂聽！」

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