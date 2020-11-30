吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：會友、飾牆、補塞

忌：修渠、放水、治喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、6、7

幸運顏色：紫

生肖指數 是日吉星：鼠

鼠：★ 這假日不妨將鍛煉重心放在提升體力，到健身房等地去活動身體吧。

牛：↓ 在沒有預備下切勿胡亂作出任何承諾，如做不到，會導致誠信破產呢！

虎：→ 今天你的財運並無大的波動，基本保持到收支的平衡，已經很不錯呢！

兔：→ 今天多多出門去運動一下，隨着身體的活動，運勢也跟着旺盛起來。

龍：→ 適合與家人一起做做運動增進感情，寬廣的公園是全家最佳休閒地。

蛇：↑ 假日和家人一起去飲茶，相處一定更加融洽，要好好珍惜這些日子呢！

馬：↓ 拒絕第三者似乎太傲慢，令對方受到莫大傷害，說話時宜小心一些。

羊：↓ 是日沖煞，你強硬的態度已令伴侶感到討厭，可能成為長期爭辯的根源。

猴：→ 真正的朋友是不會和你斤斤計較的，他們都會出自真心地幫助你。

雞：↑ 在悠閒中聽聽美妙的音樂或看看美術圖畫，今天將會是很寫意的一天。

狗：→ 最好能夠找點時間獨處，冷靜地好好計劃自己的未來，勇敢努力向前吧！

豬：→ 該好好休息，和朋友去唱唱歌或看看戲，恢復元氣後才繼續努力工作。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情關係或較不穩，小心處理小倆口之間的金錢事宜，以免因財失義，有傷和氣。

金牛：體能不穩，工作壓力或會稍大，多休息多放鬆有助提升鬥志，進度和表現將更佳。

雙子：感情及親子關係略為不穩，但情緒及家庭運較佳，多聚會有助增進情誼與默契。

巨蟹：情緒欠佳，社交及家庭運不穩，為免溝通問題，宜多聆聽少發言，減少批評為佳。

獅子：辭令及思考力略為不穩，或會有點辭不達意，宜多予協調，避免爭辯，可助穩定。

處女：財運一般，問單、簽約等鞋機遇不乏，但進展或有阻力，宜多予耐性，保持靈活。

天秤：人氣略為不穩，親子及感情關係或帶點不穩，宜多予協調，多關懷身邊各人為佳。

天蠍：戀愛運雖好，但精神狀態稍遜，對感情生活的投入感或會稍遜，多休息有助提升。

人馬：社交應酬等持續較頻，但需注意合作及溝通情況，注意相處情況，多協調為佳。

山羊：親子及感情關係略為不穩，但人緣及桃花運雖持續較旺，善用時間，有助穩定。

水瓶：出勤、公幹及海外項目等，投入感雖然較大，但身心壓力或會稍重，多休息為佳。

雙魚：夫妻關係大致和順，但精神狀態稍遜，投入感或會偏低，多溝通將有助維持聯繫。

預測預測：本周大市，交投氣氛或會稍佳。