張敬軒唔認「軟」　尾場出秘密武器晒堅挺

歌手張敬軒的紅館騷《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》最後開唱，獻唱《情歸何處》前，軒仔指歌曲代表了他的愛情觀，猶如搭巴士一樣，幸運的話會有人一直陪伴在側至終點，但身邊的人或會中途落車，再話每段感情都有得着變成更好的人，或能變成更被愛的人，然後又突然說再過2個月就踏入4字頭，其父母今年結婚42年，講到父母拍拖時期好艱難，並大爆家中碗碟筷子都是膠，因為每當媽媽「發爛渣」時，都會用碗敲打爸爸個頭：「膠環保呀！唔使再買過！」

去到親親Fans環節，軒仔再拎出「秘密武器」拉尺，囂張說：「見到有報道寫我係『軟仔』！實在太睇少我！」說畢便得戚拉開拉尺，以堅挺一面示人，全場爆笑拍手！軒仔又話因疫情關係，不能收禮物、花，不過Fans可以送飛吻，而絕不能是飛沫！

唱完《桃色冒險》之後，軒仔搞笑話舞步是學家傭「遮遮」打掃的模樣，並再次談到疫情期間的辛酸：「市道變差，唔知Work From Home呢個情況要幾耐，唔知前途會點，搞到有好多負能量、負面諗法，有日照鏡覺得個狀態唔好，好似行緊下坡咁，就影吓『遮遮』煮嘅嘢食分享，起初真係冇特別嘅用意。」之後又特別點名好友王菀之，抵死開玩笑說：「你對眼咁大，我都認到你，我係咪好叻呀？」笑翻全場！

Encore時，軒仔特別表明《雪花抄》是自錄音後冇公開演唱過，實行給Fans一個驚喜！此外，軒仔還3度Encore冧Fans，大合唱《只是太愛你》、《櫻花樹下》等，最後唱出《Hurt So Bad》及《餘震》作結尾。

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