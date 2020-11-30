東方日報C1：不甘被睇低！視帝袁偉豪霸氣反擊

剛剛結婚的無綫當家小生袁偉豪，因太太張寶兒出身富貴家庭，被標籤做「億萬駙馬」而耿耿於懷。他在演藝圈努力廿多年，終於捱出一片天，面對外界蜚短流長，他霸氣反擊，揚言襯得起富家女：「我唔係咁差喎！」

剛升呢人夫的袁偉豪（Ben）貴為無綫一線小生，太太張寶兒被標籤是「富家女」，他被網民封「億萬駙馬」，他對此苦笑說：「當我完全唔睇呢啲報道，我係好正面嘅小寶寶，正面到不得了。但當睇到呢啲評論，好多嘅字眼、所謂嘅話題，或者啲網民會攞嚟講，多少都會有啲唔開心。」

想當年，初出茅廬到今時今日的他已是天淵之別，身價十級跳，他默默耕耘、累積財富，除與好友投資健身房，今年跟太太張寶兒聯名斥資，買入6,500多萬元的清水灣豪宅傲瀧，還豪擲400萬買了2個車位，單是豪宅首期便要付4,000萬元，月供至少13萬元，足見其財力雄厚。結婚當日，他戴的名錶價值約150萬元，而貴氣十足、平日代步的名車亦價值約160萬元，結婚時他更豪言：「正式1個人搵錢，2個人使錢。」

「呢個老婆旺我」

面對流言蜚語，他坦言情緒上會突然間有很大反差，但會套用前輩的說話來自我開解：「有前輩話『偉豪都唔差呀，都叫做雙料視帝、當家小生，點會襯唔起1個富家女、1個公主呀？佢哋點會唔登對呢？』咁樣又好似係，我唔係咁差喎！」

人生路上種種經歷，在他想平淡安穩下來之際，眼前的寶兒正是他的對象。他再次以正視聽說：「不論佢係富家女又好，佢係一個咩人都好，其實都係我哋兩個人嘅事。由我哋公開拍拖後，我哋嘅新聞都離不開對方，都唔知係好定唔好，係旺咗自己定係點，當然依家咁睇，呢個老婆係旺我嘅，呢3年嚟大家一拍即合，我會提醒自己繼續努力去做。」

個性執着的他承認克服心魔最難，故他經常與自己傾偈，明白每個家長都想自己的寶貝女好：「掌上明珠一定係錫㗎啦！都會想個女婿對佢好，我哋順從長輩方向去做，就要錫呢個女、呢個老婆，慢慢就會畀自己去淡化，睇開呢啲事。」自嘲是「執着怪」的他說：「如果我冇咁嘅執着，就唔會有今日，亦可能我唔係有咁嘅執着，可能會更加好呢。凡事都有兩面睇，最緊要做番袁偉豪自己。有前輩畀過我一句格言『每個人做番自己，個天就會畀條路你行』。」

人人嗌「Ben哥」

他又自爆近年與訓練班的同學見面時，個個都會叫他做「Ben哥」，他笑說：「Ben哥早晨！Ben哥前Ben哥後，嘩！原來去到呢個Status（地位），我都諗一諗真係Ben哥？你睇依家訓練班幾叻幾聰明，一嚟到知道邊啲係佢哋學習對象，好坦誠虛心去學習，嗌你一聲哥哥，即係叫你睇住、多多包涵咁之嘛。數一數手指，我都快40歲，鍾意叫我Uncle Ben又好乜都好，我知道自己已經大個仔。」

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