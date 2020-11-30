ASB Biodiesel生物柴油　轉廢為能　創建綠色世界

【特約報道】「地溝油」可能大家就聽得多，但生物柴油對於好多人來說都好陌生，其實這種採用回收廢油轉化而成的綠色能源，對於整個環保生態起到莫大幫助，因為除了可以減輕堆填區回收壓力之餘，更可以防止廢食油被不法商人循環使用變成「地溝油」影響大眾市民飲食健康。自2000年起，香港政府大力推廣再生能源的生產及使用，InvestHK（香港投資推廣署）就邀請Al Salam Bank Bahrain投資2.1億美元於香港興建ASB Biodiesel生物柴油廠，將本地所用的食用油加工處理轉化成可持續發展的生物柴油，以滿足本地市場需要，為地球環保事業出一分力。

與CEO對談

Q： ASB Biodiesel取得B5生物柴油牌照，在香港市場上有甚麼優勢？可否講述當中的申請過程？

A：「ASB Biodiesel採用歐洲工藝技術生產生物柴油，硬件方面是由歐洲團隊設計，產品達到歐洲、美國及香港標準，軟件方面ASB Biodiesel各部門互相配合，有多位專業的工程師提供意見，在申請牌照時反覆研究廠房結構及繪畫圖紙。整個申請牌照過程籌備了一年多，當中要嚴格執行及配合消防處等部門要求，符合CAP295危險品（一般）規例，要有足夠消防設備及保障所有設施能安全地使用，是公司團隊辛苦得來的成果。由於生物柴油屬於危險品類，所以各項裝置及儀器都需要特別注意，所有在危險區域使用的電子儀器必須符合防爆標準，通過BASEEFA國外認證，非常嚴格。」

Q： ASB Biodiesel如何在品質方面給予消費者使用生物柴油的信心？

A：「整個生產過程中從原材料進貨到生產過程的每一步，ASB Biodiesel都會取樣板做測試去保證品質，而且B5生物柴油（5%生物柴油與95%柴油混合燃料）出貨也有同樣流程，必須通過實驗室的測試及認可才可以出貨。實驗室取得ISO17025認證符合國際標準，整個監測及管理系統都十分完善，需要嚴謹控制實驗室內的溫度及濕度等參數，校正檢測機器。同時我們更建立了一個可追溯的管理系統，不論是化學品或原料都必須要有可追溯性，確保品質監控嚴謹，讓產品認受性都可以提高，從而增加客戶使用生物柴油的信心。」

Q： 在香港開設生物柴油廠的概念是甚麼？

A：「希望可以回收廢食油，絕不浪費一點一滴廢油，避免廢食油回歸灰色地帶中，可以有效保障公眾健康。回收廢食油及生產生物柴油是轉廢為能其中一個方法，可以促進可持續發展，為香港提供多一種可再生能源，從而改善空氣污染問題，甚至有助減輕呼吸道疾病，對於減緩氣候變化問題作出貢獻，盡社企環保責任。基於環保發展是未來全球趨勢，世界各地包括：歐洲、美國、東南亞及中國等等都廣泛使用生物柴油，而且政府亦支持推動各行業使用生物柴油作為替代燃料，我們的生物柴油產量亦能夠足以應付全香港用量，所以ASB Biodiesel成立正好為香港拓展生物柴油市場。」

有關ASB Biodiesel

ASB Biodiesel生物柴油公司於2007年成立，2013年受香港政府InvestHK邀請成為第3,000個項目，由Al Salam Bank Bahrain投資2.1億美元於將軍澳工業邨設置生物柴油廠。廠房面積1.8萬平方米，生物柴油儲存容量4,700立方米，翌年開始投產生物柴油。透過附屬公司ASB Chun Yip於本地超過5,000個廢油收集點回收廢油，ASB Biodiesel設計年產量達10萬噸，而根據目前廢油回收情況，現時每日處理約250噸廢油，製造出約230噸生物柴油，月產量達6,000噸以上。