《星戰》男星新冠肺炎離世　天行者哀悼「老竇」黑武士

在《星球大戰》（Star Wars）系列飾演「黑武士」（Darth Vader）的英國演員Dave Prowse日前病逝，享年85歲。Dave女兒Rachel受訪時表示父親因新冠肺炎入院兩周後離世，由於疫情關係禁止探望所以好心碎冇法與他正式道別，她大讚父親雖然個外形看似幾恐怖但為人好可愛、友善以及慷慨，是個溫柔的巨人。「黑武士」離世消息傳出後，除了一眾fans留言哀悼之外，在片中飾演他兒子「天行者」（Luke Skywalker）的美國男星麥咸美（Mark Hamill），亦於社交網留言哀悼舊拍檔。

麥咸美留言說：「好傷心聽到David Prowse離世。他是友善男人，他不單止是『黑武士』還有更多，演員、老公、父親、大英帝國勳章成員、3屆英國舉重冠軍以及綠十字會安全偶像。他愛粉絲就像他們愛他一樣多。#RIP」

除了「天行者」之外，「星戰之父」導演佐治魯卡斯（George Lucas）昨日亦有於社交網留言哀悼「黑武士」，他表示Dave成功為一個紀念性的悲劇角色帶來貢獻。