第三屆「金紫荊女企業家獎」　嘉許巾幗英雌

【特約報道】2020 年可謂是極不平凡的一年，在持續疫情和中美衝突夾擊下，香港經濟陷入全面萎縮的困境，每一位企業家都承受着巨大壓力。面對如此複雜艱難的大環境，一眾女企業家仍能肩負重擔，帶領團隊及企業在逆境中成長，着實不易，藉得嘉許和表揚。由金紫荊女企業家協會主辦的第三屆「金紫荊女企業家獎」頒獎禮早前圓滿舉行，今屆共有 25 位表現非凡、成就卓越的女企業家得獎，其傑出表現及成就獲得肯定。

表揚成就 25 位得獎者

「金紫荊女企業家獎」舉辦至今已是第三屆，旨在嘉許及表揚具企業家精神的傑出女企業家，希望得獎者能成為個人成長和社會責任榜樣，同時鼓勵更多女性創業。金紫荊女企業家協會主席林淑怡女士表示：「今年在疫情打擊下，對企業是無比艱難的一年，這個時間正正是讓我們發揮企業家精神，堅毅不屈、靈活變通、危中突破、尋找機遇的時候。國際的女性領袖在疫情期間更加被肯定，女性的敏銳、果斷、關懷、剛柔並濟及同理特質，展現影響力。今屆 25 位得獎者在各自的領域勇於開拓，奮力拼博，正正彰顯女性的傑出領導力特質，矚目成就值得被肯定，獲獎當之無愧。」 林主席在頒獎禮上致詞時不忘感謝：「是次頒獎禮能順利如期舉辦，感謝德勤中國、數碼港、香港生產力促進局、香港科技園、香港貿易發展局等機構與團體的支持，更有賴女企業們積極報名參與。」

政商名人 鼎力支持出席

今屆「金紫荊女企業家獎」由 7 位在不同界別均極具分量的社會翹楚擔任評審團，以專業眼光及精確判斷，從「世代傳承獎」、「大中華企業成就獎」、「非凡慈善企業家獎」、「卓越企業管理獎」、「創新科技獎」、「Z30 青年企業家獎」、「可持續發展企業獎」及「創意藝術企業家獎」 八個組別眾多候選人中作出甄選。頒獎禮當日大會還邀請到多位政、商界知名人士支持出席典禮及擔任頒獎嘉賓，一同見證新一屆傑出女企業家的誕生，包括香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士。陳於典禮後還勉勵一眾女企業家：「我們的道路都是漫長和充滿挑戰，但我相信憑着各位女企業家的澎湃創意、創新思維和勇於嘗試的企業家精神，香港各行各業一定能很快重回正軌。」

第三屆「金紫荊女企業家獎」得獎者（排名不分先後）

世代傳承獎（頒獎嘉賓：陳百里博士）

大中華企業成就獎（頒獎嘉賓：張強先生）

非凡慈善企業家獎（頒獎嘉賓：張強先生）

卓越企業管理獎（頒獎嘉賓： 高靜芝博士、林宣武先生及洪為民教授）

創新科技獎（頒獎嘉賓：林家禮博士）

可持續發展企業獎（頒獎嘉賓：趙曾學韞教授）

創意藝術企業家獎（頒獎嘉賓：趙曾學韞教授）

Z30 青年企業家獎（頒獎嘉賓：趙曾學韞教授）