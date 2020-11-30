傅穎「死過翻生」　想做就做但求無憾

闊別香港電視螢幕多年的女星傅穎，演活話題性角色，表現亮眼獲得好評，她更讚賞昔日舊拍檔鄧麗欣的演技。曾經夢見自己突然死亡的她，希望能在有生之年完成寫下的清單，不讓自己留下遺憾。

當年18歲以少女組合Cookies出道的傅穎，轉眼間已成為熟女，她還記得第1日出騷的心情，為校花校草活動做表演嘉賓，她笑說：「我着咗件綠色吊帶小背心加短褲，有個超級撒亞人頭，咁就18年，孕育咗一個成年人嘅年紀。」對過去經歷過的高高低低，她曾經有諗過離開這份工，但那念頭只是一剎那，之後又突然有戲拍，也知道自己真的好鍾意演戲，她說：「你要鍾意做嗰樣嘢，先會發現你真係唔會驚辛苦！」

做咗大眾「老公」

近年北上發展的她因疫情留港，意想不到接拍了電視劇《熟女強人》，雖然劇集早已播畢，但她在劇中飾演雙性戀的「關始立」，外間反應不錯，其表現也受到讚賞，特別是內地觀眾對她的關注，她笑說：「喺網上平台度好多人嗌我做老公，之後又多咗個名叫『渣渣關』，呢件事好得意。」

拍攝期間，她刻意打扮得男仔Feel：「我覺得自己有種着咩衫咩造型，一打扮就會好似嗰樣，當時連（吳）千語都問我平時係咪唔會嗲男友，係咪好Man㗎？我一直冇好正面答佢，直至拍完套劇我哋互相關注社交網，佢覺得點解我會着粉紅色衫，點解咁女仔，其實我希望喺嗰段時間盡量貼近番個角色呈現畀大家睇！」

擺脫是非變Open

以前經常負評纏身的她，因為這套劇跟何珮瑜、吳千語及曾樂彤等成為好友，反而沒有鬧出是非新聞：「我以前係好吸是非嘅體質，可能依家擺脫咗，我諗心態都係一個問題，依家唔會諗大家會唔會寫到我唔好，或者鍾意擺啲負面新聞喺我度。」她承認以前好收埋自己，不會主動去結識朋友，但現在變得「Open」了，搵到一種令自己開心的模式，在工作上更自在。

讚鄧麗欣演技唔錯

談到與舊隊友鄧麗欣（Stephy）不和的舊聞，兩人「破冰」後在社交平台互動，雖然稱不上是老友，但共通點都是愈來愈愛演戲，Stephy近年在電影方面表現亮眼，曾奪香港電影評論學會的最佳女演員，並兩度入圍金像獎最佳女主角。

傅穎坦言有欣賞過對方主演的《空手道》及《女士復仇》，並讚賞「做得唔錯」：「我覺得當年佢好細個嘅時候，做戲已經好有天分，10幾年前Cookies第1套電影《九個女仔一隻鬼》，我係一舊飯，仲未知喺度做緊乜，人哋叫我講乜對白就講乜，要咩表情就咩表情，我覺得佢係我哋最有Sense嗰個，知道自己做乜。」

唔一定要結婚生仔

太耐沒有在港及用廣東話演戲，最初傅穎都有擔心，不過當正式埋位開工，她的擔心即一掃而空：「始終係自己屋企地方，個感覺好自然去做呢件事，根本唔使擔心任何嘢。」能夠演出《熟》劇她覺得幸運，好開心內地多了觀眾認識她：「呢幾年我喺內地不停拍嘢，但其實大部分都未出街。」

心態平和放開執着

雖然戲癮大，但做演員好被動要睇機緣，她說：「以前見到有啲角色好鍾意，如果爭取到就好喇，但喺內地同香港一樣唔到你話事，依家我個心態係比較平和，冇咁執着，遇到鍾意嘅角色或者人哋覺得我好適合呢個角色，我一定會盡自己最大努力去做。」

在等待的時間，她不會覺得太過煎熬，因為她的人生有太多事想做，她表示有一年新年沒有返港，獨留在北京看完整套《黃帝內經》中醫書：「我喺度諗已經去到呢個年紀，我有啲乜嘢一定要做，跟住就寫低晒，好多嘢想做，個List好長。」加上2017年她在橫店拍戲，有2晚夢見自己突然死了，靈魂出竅，她第1句說話：「死啦！我仲有咁多嘢未做！」令她衝擊好大，所以今世想做甚麼，她都想做，盡量不讓自己有遺憾。

「希望遇到愛嘅人」

不過結婚生仔並不在她的清單中，她笑說：「奇怪地冇，我都好希望可以遇到一個愛嘅人，同時間佢都愛我，但我冇寫住要着白色婚紗入去教堂，我要結婚，呢個係一種儀式，但對於我嚟講唔係咁重要。至於生細路仔，你要對佢一生負責，可能未遇到1個令我好想同佢生小朋友，所以我講唔到呢樣嘢。」她不怕死亡，因為她知道死了還要繼續生存，只是換了另一個空間而已：「我個概念輪迴係因為你有好多嘢未學識，所以要不停輪迴去學你冇學識嘅嘢，我覺得我已經輪咗好多世，夠了。」