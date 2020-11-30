昨日錄音樂節目　 UP10TION成員碧土確診新冠肺炎

南韓新冠肺炎疫情反彈，多部劇集都因為有劇組人員確診而暫停拍攝，而疫情已殺入歌謠界，男團UP10TION的24歲成員碧土今日證實確診，消息指他因為曾與確診者接觸而接受病毒檢測，結果呈陽性，而他前日及昨日亦隨組合亮相MBC音樂節目《Music Core》及SBS音樂節目《人氣歌謠》宣傳新碟《Light UP》，令人擔心疫情會在電視台爆發。

所屬的Top Media事務所今日發文表示，碧土結束昨日的行程後，被通知是確診者的密切接觸者，他立即接受檢查，今日證實確診，而曾與碧土接觸的藝人、工作人員及公司職員都正接受病毒檢測，之後亦會遵守防疫守則進行隔離，組合將取消所有活動，亦會注意個人衛生，並對未能及早知道是密切接觸者而如常出席活動向電視台及工作人員致歉。

《人氣歌謠》製作組則表示已得知碧土確診的消息，他們正了解UP10TION在電視台的移動路線及翻查閉路電視找出密切接觸者，而《Music Core》亦表示正在了解組合的移動路線，找出密切接觸者後，會安排他們接受檢測及在家工作。

同樣有份錄影音樂節目的CNBLUE、NCT、BTOB 4U、IZ*ONE成員金玟周、SF9成員澯熙、aespa、STAYC、曹承衍與Norazo均表示會接受病毒檢測。至於原定明日播出的音樂節目《THE SHOW》今日表示受疫情影響，明日一集將會停播。