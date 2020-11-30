小S踩場勁猴擒！蔡依林被偷襲激咀　自嘲好耐冇Kiss

台灣天后蔡依林（Jolin）喺高雄舉行嘅演唱會尋晚嚟到最終場，邀得徐熙娣（小S）做嘉賓，掀起全晚高潮！小S以黑色低V連身高衩衣內配銀色胸罩現身，同一身火紅性感透視Look嘅Jolin一黑一紅合唱《MR.Q》，唱到曲尾時，小S突然大力錫Jolin，兩人激咀近2秒，全場即時尖叫High爆，嚇得Jolin望向觀眾傻笑！

小S得知自己咀到妝容花掉時，作勢想強吻Jolin：「再把我吻回去。」嚇到Jolin向後退笑言小S頻頻索吻「因為她很久沒接吻」，跟住再自嘲：「我說我也是吧！」令觀眾爆笑！

Jolin又爆料指小S機心重：「她這段有搭紅色外套，她本來答應我說『姊，我可以穿外套、身材你秀』，結果到今天才說『姊，我決定不穿外套了』！」

兩人其後再合唱《浪子回頭》，小S唱到唔想落台加碼獨唱張惠妹嘅《聽海》，Jolin索性坐喺舞台聽歌，喺台上足足留咗22分鐘嘅小S忍唔住自嘲：「Jolin死忠鐵粉一心想，怎麼還不滾？我置裝費那麼貴，還要減肥，知不知道我有多久沒吃飯了嗎？」

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