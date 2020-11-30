隨時變生日群組！Rita疫情下大搞派對被警察掃場

英國的新冠肺炎疫情仍然嚴重，不過英國天后Rita Ora一於少理，前晚在西倫敦的一間餐廳大搞生日派對慶祝她30歲生日，預計有超過30人出席。其中包括Rita姊姊、名人好友「粗眉模」Cara Delevingne與姊姊Poppy Delevingne等，隨時變生日群組！由於違反禁令，有傳媒影到舉行期間有警員到場干預。

事後警方證實消息指他們前晚9時10分接報到場處理違反疫情限令的事件。消息傳出後，有醫護人員批評Rita行為：「好似其他人一樣，我哋為咗遵守規例而犧牲慶祝生日，所以聽到有人唔跟確實係令到人好沮喪。或者可能佢哋以為自己有錢又出名，呢啲封城令就唔關佢哋事啦！」另有住在舉行生日P場地附近的人士亦批評Rita行為好自私。被千夫所指，相信會令母親是醫生的Rita大為尷尬！Rita暫未有回應違規一事，今日她於社交網上載多張童年時的照片，並留言指自己自細已中時裝癮。

查實英國政府自當地確診數字急增後已宣布於11月5日起直至12月2日，定出一系列新一輪限聚令其中包括國民必須要留在家中避免與非同住的人會面，而所有餐廳關閉除了外賣，若違反會一律被罰款。