阿媽曾被呃8萬蚊　黃建東晒「點數卡黨」訊息截圖

藝人黃建東媽媽黃葉慧茵（Diane）2年前被「點數卡黨」騙走8萬港元，痛定思痛嘅佢上月再遇呃買點數卡嘅騙徒仲識反擊。點知今次就到黃建東自己遇上呃錢黨，佢仲晒出與對方嘅訊息截圖，抵死問對方有冇睇《流行經典50年》，擊退騙徒！

有阿媽做「人辦」，黃建東一見到對方幫個忙，劈頭第1句就亂嗌人個名，對方好快就叫佢幫手買過1,000蚊嘅點數卡，黃建東本身就扮傻話要去電腦城買，之後佢同對方閒話家常，指自己睇緊《流行經典50年》，最後佢更同對方講有周慧敏或者楊采妮嘅絕版閃咭「頂住先」，搞到對方都唔再理佢…

黃建東事後就晒出訊息截圖，並直言對方用緊佢導演好友嘅電話號碼，一睇就知有問題，仲笑言係想用絕版閃咭嚟感化騙徒，又着對方應該畀多啲耐性同佢傾，氹佢落疊，睇嚟亂噏呢招嚟擊退騙徒真係有效啵！

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc