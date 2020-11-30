中醫師解構　近視vs假近視？

現時不少家長都會用電子屏幕作為電子奶嘴，而網上學習亦會用到電腦及平板電腦，容易造成近視問題，今集《醫D病痛》就請來中醫師何慧潔，教大家點預防近視，仲會介紹3款湯水茶飲，幫助經常對電子屏幕或電腦的小朋友。

何醫師指香港的學童近視率是全球最高，小朋友眼部發育並不健全，長時間使用電子屏幕，容易造成眼睛疲累、乾澀、視覺模糊不清，嚴重更會造成頭痛。網上學習的時候，都會看到小朋友焦慮、壓力大、甚至影響睡眠。早前中大訪問過1千名中學生，發現他們的焦慮、壓力程度，在5分裏學生給自己4分，可見網上學習對情緒有一定影響。

電腦或電子屏幕的藍光會干擾大腦，令我們以為是早上，從而影響睡眠，何醫師建議家長睡前2至3小時，不要給小朋友對電腦或電子屏幕。由於小朋友眼部尚未完全發育，有機會形成「假性近視」，「假性近視」是指眼部肌肉不會放鬆，當家長注意到小朋友視力模糊，經常矇眼、捽眼、瞇眼看東西的話，就要帶他們做視力檢查，否則可能會發展為真近視。何醫師教授「3個20法則」，當使用20分鐘電腦或電子屏幕後，可以看20呎以外地方約20秒，從而舒緩眼睛疲勞。

以下介紹的3款湯水茶飲，具有明目的作用。

杞菊桑椹茶

材料 （1人份）：

枸杞子10克, 菊花6克, 桑椹子10克

做法：所有材料洗淨，加熱水200ML淨泡10分，即可飲用。浸泡後可食用杞子及桑椹子，功效更佳。

功效：補益肝腎，清肝明目

用法：可每周3-4次

禁忌：容易腹瀉者慎用

蓮藕眉豆蓮子大棗湯

材料 （4人份）：

蓮藕半斤，眉豆30克，蓮子30克，紅棗5粒，瘦肉200克，蠔豉4粒(可不加)

做法：

1. 蓮藕去皮切塊，眉豆、蓮子洗淨浸泡1小時，紅棗去核

2. 瘦肉汆水，切塊

3. 所有材料，放入8碗清水(約2公升)，大火煮滾轉小火，煮約1.5小時加鹽調味即成。

功效：補中益氣，清心安神，有緩解壓力及改善睡眠功效

用法：可每周1-2次

紅蘿蔔猴頭菇好眠湯

材料 （4人份）：

安神：紅蘿蔔，猴頭菇，百合，茯神，紅棗瘦肉湯

做法：

1. 紅蘿蔔去皮切塊，猴頭菇浸軟，撕小塊，百合、茯神洗淨，紅棗去核，

2. 瘦肉汆水，切塊，

3. 所有材料，放入8碗清水(約2公升)，大火煮滾轉小火，煮約1.5小時，加鹽調味即成。

功效：健脾益氣，養心安神，有緩解壓力及改善睡眠功效

用法：可每周1-2次