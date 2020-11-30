傳機師老公人工減半　何嘉莉復出錄製經典歌幫補家計

前英皇小花何嘉莉曾獲公司力捧，紅極一時，2006年淡出幕前做少奶奶，嫁予甜品店太子爺黃逸璋，誕下1子，可惜2014年離婚，婚姻維持8年。及後再次活躍娛圈，2015年與機師老公Gerald Sze結婚，並為對方誕下2女，除專心相夫教子，平日以時尚KOL身份分享扮貪心得，閒時旅遊享受生活。

可惜，受新冠肺炎疫情影響，有指機師老公人工減半，曾揚言唔想重返樂壇嘅何嘉莉，為減輕老公家庭壓力，重出江湖錄製首本名曲《兩種人》，幫補家計。對於計劃復出，何嘉莉表示唔後悔當年嘅決定，笑言被老闆楊受成及經理人Mani指，如當年繼續工作，人氣就如天后容祖兒及謝霆鋒一樣。其實前年何嘉莉上無綫節目《流行經典50年》再唱《兩種人》，獲大批網民力撐，相信復出絕對有唔少支持者！

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