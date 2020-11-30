貼「身」呵護　與白滑肌一起歡度佳節

各大護膚品牌紛紛推出節日限定產品，由面、唇到身體，給你至尊貴的潤膚體驗都有。套裝組合更享激抵折扣優惠，切勿錯失良「肌」。（互聯網）

聽說白滑肌膚和象徵冬日的聖誕更相配！這一年大家的皮膚都被口罩日焗夜焗，臨近年尾，是時候買一些護膚品「慰勞」番佢喇。適逢各大護膚品牌都推出節日限定產品/套裝，錯過了就要再等一年了！機不可失，時不再來，無論你是想給自己或是在乎的人一個貼「身」呵護，都不妨看看以下的2020節日限定Skincare產品推介！

奢華綠植活膚派對

韓國護膚品牌AMOREPACIFIC推出了多款節日限定套裝，以品牌標誌性的綠色搭配璀璨金色，綴以燙金綠茶葉及綠茶花綻放的圖案，或配以如煙花璀璨的線條，打造出3款既典雅、喜慶又奢華的節日禮盒。套裝中包含多款王牌產品，以含高濃度活膚成分的TIME RESPONSE系列為主打，當中更包括不設獨立發售的產品，蘊含珍罕抗氧成分，奢華無比。

袖珍懷舊彈珠遊戲

韓國草本護膚品牌belif為紫芹26hr潤澤炸彈霜換上節日限量新包裝，以懷舊彈珠遊戲為主題，不但在外包裝上加上彈珠遊戲 + 可愛水滴圖案，更直接在瓶蓋上加上迷你版懷舊彈珠遊戲，用得又玩得。而炸彈霜的容量更由50ml升至100ml，再附送超限量純玻尿酸粉禮盒，水潤加倍，為肌膚提供密集式補濕呵護。另設數款節日優惠套裝，滿足不同的護膚需求。

天然益生萃取養膚

BIOTHERM將獨有的專業面部護膚知識用於身體護理上，以獨創的Life Plankton™奇迹益生萃取成分研發出具高效修護效果的全新奇迹多效身體修護系列，低敏配方，適合敏感肌。糅合枸櫞、玫瑰、鈴蘭、白麝香及粉香基調，散發細膩迷人的麝香。以此系列為主打，推出多款聖誕限定女士套裝，亦有不同的護膚套裝可供選擇。

醫學修護套裝

法國抗衰老醫學品牌FILORGA推出多款聖誕禮盒套裝，把王牌產品分類組合出不同肌膚需求的修護套裝，眼部緊緻到亮眼、清潔肌膚到修護肌膚、妝前急救護膚到節日SOS面膜套裝，多種組合隨「肌」選擇。

乳酪益菌護膚

KORRES突破性選用食用級希臘乳酪為護膚品主材料，保存乳酪益菌的活性，為肌膚補充大量益菌，建立「益菌屏障」，改善皮膚問題。首創希臘乳酪益生菌護膚新概念，推出一系列希臘乳酪護膚產品，最近更增加了新成員，並組合成聖誕/限量套裝。而獨有的「冰河黑松」護膚系列亦推出了套裝，並有網上平台購物激賞。

繽紛水果派對

L'Occitane幫經典乳木果系列換上新裝，以深淺有致的彩藍色配上閃亮銀色，充滿節日氣氛，節日限定產品包括王牌潤手霜和補濕潤唇膏。另推出限量版乳木果佛手柑系列和限量版馬鞭草柑橘系列。前者把清新活力的佛手柑果香搭配滋養的乳木果油，集補濕與清爽感於一身，有潤手霜、沐浴泡沫、潤膚霜和潤唇膏。後者以柑橘及煙熏雪松木的香味，糅合馬鞭草的清香，交織出迷人的香氣，有潤手霜、沐浴泡沫和潤膚霜。

甜美聖誕聚會

Lush推出多款聖誕限量產品，包括以聖誕節的裝飾、象徵、冬日物品為設計造型，甜美、可愛的立體汽泡彈和散發著不同香氣的沐浴露、磨砂沐浴露，幫助放鬆身心、鎮靜和紓緩肌膚。

典雅日系設計

SHISEIDO與日本當代藝術家Noritaka Tatehana舘鼻則孝聯乘，以「Celebrate your Beautiful Moment」為主題，設計SHISEIDO節日限定別注系列，以日本傳統藝術元素唐草紋及浮雲為根基，象徵生生不息與活在當下的美麗。其中Ultimune節日限定別注王牌免疫力精加入到其一節日優惠組合之中，還有各種不同的組合與節日購物禮遇。

日本經典美學

TATCHA以「Step Into Wonder走進御膚蛻變之旅」為主題，推出2020年節日禮品系列，系列涵蓋TATCHA最暢銷的明星產品，推出多款不同組合，淨肌、柔膚、美肌、修護、盈亮及美肌儀式經典四部曲。禮盒設計以「琳派 （rinpa）」藝術為靈感，把豐富的色彩運用融入日本風土於設計中，並加入不同的大自然元素。