曾到染疫餐廳勁擔心！Jessica夫婦檢測報告呈陰性

新冠肺炎疫情嚴重，位於中環的米芝蓮3星意大利餐廳有1名廚師確診、同店1名侍應亦初步確診，餐廳已暫停營業。估唔到組合Super Girls成員Jessica今日喺社交網自爆同老公陳冠以及朋友，曾去過呢間餐廳食生日飯，新聞一出令佢即時帶埋老公去做檢測，幸好報告呈陰性，令佢放下心頭大石。

Jessica留言：「是這樣的.....生日最期待的一餐飯去了我最愛的意大利餐廳慶祝，吃了全部我最喜愛的食物。白松露、香檳gelato、龍蝦....當我還在回味當天...就看到新聞說這間餐廳有很多確診。昨天拉着陳冠去做檢測，擔心死過去1星期有跟我們見過面的朋友了，原本我自己一點也不怕，不知道為什麼做完檢測後就很怕，也很怕朋友看到新聞會擔心，很想快點知道結果..昨晚也一直在做check email看報告的夢，好在今早我們大家的檢測報告都是陰性，大家可以放心了！！希望大家都身體健康！！P.S. 啲嘢食真係好好味呀！！！」

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