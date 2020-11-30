Xmas睇燈飾吃喝玩樂好去處

又到聖誕，每年唔少人都會趁幾日紅假，一家大小外出逛街食大餐兼睇燈色感受節日歡樂氣氛，今年依然有唔少商場為節慶粉飾一番，帶來色彩繽紛嘅夢幻燈飾與獨特裝置，讓一家大小樂在其中。

AI彩蝶Fun飛添氣氛

位於灣仔嘅「利東街」每年聖誕都會展示出令人目炫嘅璀璨燈飾，今年也不例外，於12月3日至2021年1月1日期間特意請來屢獲獎項兼獲2019年MARTELL年度藝術家及香港視覺特效導演黃宏達 （Victor Wong），創作了全球首個大型AI蝴蝶光影藝術裝置「Butterflies of Hope」。裝置由一群最高達7米嘅巨型教堂玻璃蝴蝶及超過350隻幻彩玻璃蝴蝶組成，懸掛於利東街中庭及整條林蔭大道，日夜各有特色；此外，還有12米高嘅互動聖誕樹，配合無觸控互動技術，以及電影級特技光影投射，飛舞嘅蝴蝶將活現於大家衣服上，讓人猶如置身電影場景中，優美醉人。商場同時聯乘本地年輕藝術家Josh Tang及兒童藝術教育中心Colourful Kids，舉辦以蝴蝶為靈感的兒童藝術展，為小街商場注入了活力及創意藝術元素。多間本地慈善及表演團體亦會於指定日子，送上唱頌聖詩和舞蹈等表演，增添聖誕喜悅。

走進雪中溫泉與澡堂

至於位於九龍區嘅D2 Place，為了滿足一眾無得飛日本浸溫泉嘅哈日族而特意以雪中溫泉 × 日式澡堂為主題設計嘅《荔湯物語》，由即日起至2021年1月3日期間（逢星期一暫停開放）帶嚟逼真溫泉同埋雪國階梯，仲有飄雪美景，以及日本風情滿滿嘅地道澡堂。「雪の泉」置身在白暟暟嘅天台花園，置有仿真溫泉，不但可以感受泡湯風情，更可以呼吸清新空氣，宛如置身日本溫泉山區；旁邊嘅「雪國階梯」讓大家與澄明天空更接近，於指定時段，更有朵朵雪花漫天飛舞，浪漫醉人。於商場二期地下The Garage更打造出獨家室內澡堂「荔の湯」，由內到外參照地道「錢湯」而設計，由入口嘅門簾、玄關木製嘅儲物櫃以至大型富士山壁畫等，猶如走入浴池般，場內更設有唔少好玩嘅小遊戲同大小朋友齊齊開心過聖誕！

DC英雄覽玩互動遊戲

如果唔想齋睇燈飾，而又喜歡超級英雄嘅話，由12月3日至2021年3月7日期間、由PORTAL 6311、Caravan與Art Ludique-LeMusée、DC娛樂及華納兄弟公司攜手合作舉辦嘅《DC解密：英雄創紀》展覽應該啱心水。首度進軍亞洲，而香港站更係亞洲首個展覽地區，場內會展出1比1嘅原裝英雄角色戲服、電影道具及珍貴漫畫手稿之餘，更特設香港站限定嘅互動遊戲區，大家可以進入漫畫之中化身成偵探，協助英雄查案及打壞人；透過投射於沙包嘅畫面，當大家打壞人嘅同時，沙包投射屏幕亦會出現「BAM」、「POW」「WOW」等經典漫畫入面常見嘅氣泡文字，將漫畫立體化，自然玩得更加投入。此外，場內亦設有期間限定店，粉絲可以帶埋英雄紀念品返屋企添！