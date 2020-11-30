禁聚令前席　楊愛瑾車婉婉帶B趕住天倫樂

新冠肺炎疫情嚴重，唔少人都避免出街，但呢1年小朋友們過得絕對唔簡單，皆因冇得出街之餘，返學時間又唔多。今日藝人楊愛瑾（Miki）喺社交網上載多張一對子女去公園玩嘅相，見囝囝Luken着住牛仔外套非常可愛，而Emma則着住牛仔裙同哥哥襯到絕，嗰樣仲似足Miki對眼咁大，成個餅印一樣。

而另1邊廂，車婉婉則趁住放假，帶埋囝囝BBQ一家人與動物近距離接觸，親親大自然，她留言：「高齡日誌之充實星期天，Q MaMa今日放假1天，抓緊時間去玩吓！Q氏+Kau Fu一家尋活動，戶外活動非常Relax，天氣一流，仲有好多動物同埋不同嘅活動，大家都好忙！兩老表非常開心，跑足一個下午，一上車2位阿Sir同Q MaMa睡作一團，我都自行放晒啲電，正！Happy Family Day！」

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