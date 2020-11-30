雪櫃上的電腦狀況......

這年頭，人人有「機」萬事足，無論是手機還是電腦，都是「一機在手，天下我有」的感覺，日對夜對都不夠。對得多電腦，自然也遇過各種狀況：無電、Down機、彈出各種提示......真令人十分焦慮，可是，相對的「滿電、充電、訊號強」的標誌，就令人安全感十足。如果把這些熟悉的標記形象化，變成日見夜見的日用品，又會覺得是「中毒太深」呢？