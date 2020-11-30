雪櫃上的電腦狀況......
2020年11月30日 17:00
東網電視更多新聞短片
日本推出一系列的電腦狀況磁貼，熟悉的電量標記，缺電時焦慮又無安全感，滿電時十分安心。（互聯網）
這年頭，人人有「機」萬事足，無論是手機還是電腦，都是「一機在手，天下我有」的感覺，日對夜對都不夠。對得多電腦，自然也遇過各種狀況：無電、Down機、彈出各種提示......真令人十分焦慮，可是，相對的「滿電、充電、訊號強」的標誌，就令人安全感十足。如果把這些熟悉的標記形象化，變成日見夜見的日用品，又會覺得是「中毒太深」呢？
日本創意玩具公司Qualia最近推出了「なんちゃってパソコンマグネット」，把各種熟悉的電腦標記做成磁貼，貼在雪櫃上，達到真正的日對夜對。除了十分帶動人情緒的電量提示外，還有熟悉的鼠標、訊號符號，而警告和提示彈屏的內容，則換成了符合雪櫃情況的字句，例如提醒你要冷藏食物、注意食物保質期等等，莫名的覺得這些彈屏十分貼心！這一系列的「電腦狀況磁貼」一共有10款，每款售價是200日圓（約HK$15），預計在2020年11月上旬發售。有興趣把家中的雪櫃門變成電腦屏幕嗎？網址：https://bit.ly/2KReraZ