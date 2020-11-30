睇聖誕燈飾睇到漏奶 巨乳Bella着到精靈衫變形

又純又夠放，又多個女神可以Follow喇！

今日11月最後一日，天氣忽然急轉直下Feel到冬天到來，市面上都陸陸續續有好多同聖誕節有關嘅嘢見人，好似商場布置、聖誕燈飾等。唔夠1個月就踏入X'mas，今日要介紹嘅台妹Bella就已經準備就緒，仲漏出北半球，以「車頭燈」迎戰聖誕燈飾。

雖然天氣已經轉涼，不過台灣美女趙倍瑤（Bella）就深明美人配靚景之道，佢以一襲貼身掛頸大露半Crop Top，去迎接聖誕楓葉綵燈，同時露出玉背同埋「北半球」，令唔少網民都驚嘆究竟件衫邊度買！

貪靚愛打扮嘅Bella，仲好似對小精靈卡通衫特別有興趣，除咗件件都係貼身到小精靈個樣都變形一樣，佢仲有一Set索爆嘅比卡超Bikini，真係睇到人火都嚟埋，想即刻同佢落水游夠10個塘。

除此之外，熱愛生活、愛旅遊嘅佢，又鍾意以比堅尼襯唔同觀光勝地合照，就好似野柳女王頭、新北淺水、台北101、桃園觀音草漯沙丘等，呢招「野外露出」收藏指數夠晒高，睇景點之餘，又可以感受女神愛的環島遊，真係零舍醒神！

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