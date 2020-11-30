本日日本：Little Twin Stars巨型聖誕樹照亮新宿

Sanrio於1975年創作的卡通人物Little Twin Stars，多年來深受不少女生喜愛，而新宿當地商店及餐廳林立的商業區新宿Southern Terrace，將於12月1日至25日期間推出Twinkle Color Christmas活動，屆時除了在新宿Southern Terrace有Kiki＆Lala的粉紅和粉藍色燈光布置外，還有高約4米的巨大聖誕樹登場。聖誕樹的設計出自裝置藝術公司MIRRORBOWLER之手，使用大量鏡球，不只在夜空下亮燈，連在日光下也會非常閃爍，是必定要打卡的布置。另外，活動期間的每個周末及12月19日至25日，會場會設置Sanrio餐車，提供Little Twin Stars限定食品，例如粉紅色帶微酸果香的「紅寶石朱古力拿鐵」、以Kiki＆Lala作裝飾的「閃耀可麗餅」等等，只有在這裏才能品嘗得到，消費滿2,000日圓（約HK$148）以上更可獲得限定款式的小夾子。為了讓無法前來新宿的人也可以和Kiki＆Lala一同創造聖誕回憶、由即日起至12月25日網上設有 Kiki＆Lala聖誕樹「Twinkle Color Christmas AR Tree」。只要讀取條碼、在相機畫面中就會出現粉紅和粉藍色的聖誕樹以及Kiki＆Lala、可以跟他們一起拍照。不妨以AR拍下照片並加上「＃キキララつながるクリスマス」上傳分享吧！

LittleTwinStars × 新宿Southern Terrace Twinkle Color Christmas

日期：12月1日至25日

亮燈時間：12月1日5:00pm~12:00mn、12月2日至24日4:30pm~12:00mn、12月25日4:30pm~9:00pm