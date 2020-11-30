金鈴生日蛋糕切唔停　首次食咁名貴嘅餡！

「金槌拍賣官」金鈴近日「雙喜臨門」，除了11月24日生日外，同時又接任了新一屆的「香港島婦女聯會」主席一職，一眾好友與家人紛紛與她慶祝，金鈴指過去每年也獲朋友們與她飯敍慶生：「特別係鄭明明同我生日日期好接近，所以每年都係一大班朋友同我哋一齊慶祝，但今年疫情關係，所以冇安排大規模聚會，遵守禁聚令下，幾個好朋友簡單慶祝，當中有鄺美雲、高志森及黃百鳴，我認為最重要係彼此都珍惜大家嘅友情。最驚喜係朋友送咗一個金槌造型蛋糕畀我，好有心思同心意，另外又特別送咗個鋪滿魚子醬同鵝肝醬內餡嘅蛋糕，咁名貴同特別嘅蛋糕都係第1次試到。」

談到最特別又窩心的心意，金鈴指是丈夫及一對子女，各自送上蛋糕給她，結果一下子有3個蛋糕，更說：「我個女喺我生日前幾日仲下咗『禁足令』，唔准我進入佢間房，原來佢用幾日時間畫咗張心意卡畀我，但又驚我生日前見到。」

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