史上最完整！至尊Box Logo Tee系列現身網拍

近期潮流界最多人談論的話題當然係美國人氣街牌Supreme被美國服裝集團VF Group以高價（21億美元）收歸旗下，雖然官方已經派定心丸表明1994年創立Supreme的James Jebbia及管理團隊將會繼續留任，但唔知Supreme Fans係因為對品牌被大集團收購呢個決定感到心灰意冷定諗住趁品牌市值飆升所以拋售多年來珍藏，日前一場由知名拍賣行與Supreme收藏家Ross Wilson聯手策展的「Behind the Box：1994-2020」拍賣會就即將於網上展開，當中47組Supreme罕有珍藏就包括：2019年推出的電單車、2018年推出的波子機及2017年與Louis Vuitton合作的聯名系列等，其中一套完整（1994年至2020年11月為止）的Box Logo Sticker估價就高達3至4萬美元，因為當中不少貼紙款式都是1994年至1998年期間Supreme送贈予到訪店內的滑板手，相當罕有。

此外，拍賣會亦同時帶來另一個更為震撼的拍賣品，就是由年僅21歲（仲後生個Supreme）嘅James Bogart花耗6年時間去收集，從Supreme於1994年創牌至今26年來推出過的每一件Box Logo Tee（合共253件，其中12件為沒正式發售的Sample及Friends & Family版本），當中包括James Bogart以天價5萬2美元收購回來的Tie-Dye Box Logo Sample（2006年，全球只此1件）、Three 6 Mafia Purple Box Logo Friends & Family（2012年，限量30件）、Mo'Wax Box Logo（2014年，限量50件）及Futura x Silly Thing Box Logo（2007年，黑白兩色各限量150件）等等。相信好多連Supreme Fans見都未見過，坊間推斷此Box Logo Collection拍賣估價高達200萬美金，而且只會以Private Sales形式拍賣，財力豐厚的可以自行電郵拍賣行查詢。