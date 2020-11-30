【3子女之母】陳茵媺近照晒纖腰　網民：望落得22吋

前港姐冠軍陳茵媺2013年下嫁陳豪，先後生咗大仔陳梓燁、次子陳浩鋒以及細女Camilla，3年抱3。今日陳茵媺喺社交網上載1張笑得好甜，兼露出纖腰嘅相，唔少網友驚嘆佢生咗3個，條腰望落好似得22吋咁幼，令唔少網友大呼好羨慕，直言佢根本唔似做咗人阿媽！其實陳茵媺今年已經39歲，雖然近年甚少拍劇，不過專心相夫教子嘅佢，不時喺社交網上載做運動，完全冇放棄自己，難怪Keep得個Body咁靚！

至於今年5月生B嘅周勵淇亦不敢怠慢，雖然佢由佗B到生完都好似冇生過，Fit到爆，但趁住呢排唔使開工日子，留喺屋企照顧小朋友同做運動，條纖腰同陳茵媺一樣有得揮，周勵淇留言：「11月最後的1天，在家健身做運動，快踏入12月份了，希望人人健康平安，大家一起加油#在家已經一段日子了#大家一起加油#日日運動身體好」

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