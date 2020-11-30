古天樂隨時中招！林小明電話被Hack發騙財訊息

手機騙案手法層出不窮，一不留神分分鐘中招！近日有不法子Hack入手機，盜用內裏的WhatsApp資訊，向受害人的聯絡人名單中埋手，騙取他們買點數卡等方法呃錢，不少人也不以為意受騙，沒料事件已殺入娛樂圈，電影公司老闆林小明今日亦告中招，由於其WhatsApp被Hack不能用，故交由弟弟林小強，向身邊人廣發訊息，指林小明手機被黑客入侵，故若收到他號碼傳來要求買點數卡、借錢及代報任何密碼等，全都是騙局。

而林小明受訪時表現無奈，透露發現手機被入侵後，由於內裏儲存不少藝人手機號碼，當中有古天樂、劉青雲、郭富城等，故已託公司同事第一時間透過訊息向他們「備案」，他說：「暫時未有藝人朋友受騙，不過有個朋友畀人呃咗幾千蚊，有幾個朋友被人Hack咗account，我都有聯絡呢個程式嗰邊，希望快啲拎得番個Account。」

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