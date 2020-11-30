羅詠怡節目爆粗累NG　自認個性直率似馮盈盈

《#後生仔傾吓偈》前主持羅詠怡，因在節目中公開拍過10次拖記錄而「成名」，惹來網民熱烈討論，她直認沒有偶像包袱，自爆試過在節目中忘形爆粗，毫不掩飾，直率個性拍得住馮盈盈。

現年27歲的羅詠怡（Kosa）雖然已離開TVB的主持崗位，但在電視台工作這2年，她主持過不少以年輕人為主的節目，包括《Y Angle》、《電競王》、《眼睛去旅行》和《#後生仔傾吓偈》，其中《後》節目令她出了名，她笑說：「最深刻嗰次，喺節目度講自己感情Status，因為我報拍過10次拖，當時大家聽到都抖大氣，好多人討論，話我好濫，呢樣我唔評論，但我每次拍拖都係認真嘅，依家男友都好穩定，（10段關係都好短？）拍拖唔啱就唔好嘥時間，最短嗰個係中一嘅初戀，拍咗3個月，最長係現任拍咗2年幾，（公開有男友怕唔怕流失男粉？）有少少，我唔掩飾，有啲男粉都好支持我。」

最蝦碌的一次，也是發生在《後》節目上，當時導演和編劇要求她們幾位主持放心講、隨心講，沒有稿讀，結果Kosa真的太放心，一時忘形爆了粗，她說：「我唔小心講咗個粗口單字，數目字，唔講係乜喇！講完全場靜晒，大家呆咗，我仲問做乜事，搞到大家NG，好尷尬，我唔知道要注意，（之後有冇再發生？）我冇，但其他後生仔就排住隊發生，真係難為6號（陸浩明）同盈盈兩位，可能大家差唔多性格，都係直率啲，各位小朋友唔好模仿。」

盈盈是眾人心目中的女神，原來在Kosa心目中也是神級，她說：「女仔都當佢係女神，我哋耐唔耐都會投票最鍾意邊個，全部人都投盈盈，（以佢為目標？）佢真係神級，既Talk得又Social，人靚身材好，做戲都好好，係值得向佢學習。」自言優勢是性格直接，沒有偶像包袱：「有嗰句講嗰句，無底線係我優點，扮醜都OK。」在大學修讀視覺藝術的她，從無想過自己會做幕前，初時更覺得自己無論樣貌口才各方面也未達標做幕前，不過經過電視台的琢磿後，發覺自己漸漸愛上演藝，現時自由身，不時在網上分享美容、手作和介紹香港景點的節目，目標希望做綜藝節目主持和拍劇。

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