Aaliyah Love　美國甜心　吐氣揚眉

年輕就是力量！尤其係四仔脫星更加如此，原因好簡單，男人都鍾情青春魅力嘛！不過對於人氣美國脫星Aaliyah Love嚟講，情況卻恰好相反，年輕時唔紅，成熟咗之後至爆紅，可謂吐氣揚眉！

為搵錢下海

從事脫星工作嘅原因，有人話係為咗夢想，亦有人話係想搵錢，而喺美國芝加哥出生嘅Aaliyah Love就係屬於後者。佢自細家境貧窮，好早就已經想搵錢，10歲時喺屋企附近嘅樹林發現一輛被人丟棄嘅舊單車，於是佢執返屋企翻新後，就騎單車兼職貼街招，每小時賺取4美元。升讀大學時，佢一邊讀書一邊兼職做幼兒學前班老師，由於收入唔高，於是就開始做成人網絡直播工作。佢表示第一次用震棒演出時，真係唔知點樣做，後來卻愈玩愈興奮，而憑住甜美嘅樣貌，被網民封為「美國甜心」，更獲得相當高嘅人氣。

2010年佢獲邀出席由著名成人雜誌舉辦嘅聚會，期間認識到唔少四仔業界人士，經多次洽談後便決定下海演出處女作《ATK Solo Sensations》，從此展開脫星生涯。

改變形象

雖然佢喺成人網絡直播界有人氣，但對四仔事業並冇太大嘅幫助，作品銷量始終一般。雖然發展得唔順利，但係佢並冇放棄，後來獲得前輩嘅指導，令佢明白到演出四仔同做直播係唔同，最大嘅分別在於四仔演出要更加激情，反應要更加激烈，先至可以吸引四仔迷嘅興趣。自此之後，佢就努力改善演技同床技，果然令作品銷量不斷提升。

除咗密密拍片之外，佢亦不斷改變形象，從Cosplay女郎到住家熟女都試過，而且深受四仔迷歡迎，加上演出愈嚟愈精湛，結果喺2015年嘅XBIZ頒獎禮奪得「最佳性愛演出獎」，以及喺AVN頒獎禮獲得「最佳個人演出獎」，自此成為炙手可熱嘅人氣脫星，之後更係頻頻喺四仔頒獎禮上獲獎。不過對於獎項，Aaliyah Love坦言最大嘅得着係收入多咗，最重要係可以改善家人嘅生活，令佢感到安慰。

成人網絡直播出身嘅Aaliyah Love，擅長喺網上同粉絲交流，一張性感自拍照，加上極具挑逗嘅字句，已令粉絲相當興奮，偶爾再嚟一條新作短片，難怪粉絲勁畀Like啦！

Profile

出生日期：1981年6月11日

身高：157cm

三圍：33C-25-34