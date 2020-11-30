「小飛俠」林燕玲老公傳暗撻26歲落選港姐

前新聞主播、有小飛俠之稱的林燕玲2017年與金融才俊葉浩文結婚，今年升呢做媽媽，兩人人前人後表現恩愛。惟今日林燕玲老公傳出與2013年落選港姐周依婷（Phoebe）撻着，Phoebe現年26歲，比年輕林燕玲16歲。而Phoebe的家底似乎也不俗，不時有名車接載送返豪宅紅山半島。Phoebe亦向KOL進發，開設不同社交平台，經常大晒名牌，但成績麻麻，吸引不到人Follow。

有指葉浩文與Phoebe 10個月前開始過從甚密，林燕玲當時正懷有身孕。葉浩文與Phoebe原本是同事關係，2人不時會撇下同事食飯、到機舖機打機、孖住返工放工，10月尾時，葉浩文轉工要在尖沙咀上班，但他都不時會過港島區約會Phoebe。

林燕玲接受媒體訪問時，只表示：「我哋兩公婆自己會溝通，多謝關心。」而林燕玲好友黃婉曼表示：「已message她，我們一班friend一齊玩，唔講人哋啦，大家一向好好。」

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