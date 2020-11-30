謝安琪同麥浚龍唔啱傾：只係會講工事！

歌手謝安琪（Kay）現身伊利沙伯體育館，出席音樂會，她稱已逾1年多沒在有觀眾的場合唱Live，上一次已是去年底的紅館演唱會。談到Kay屢傳與其經理人公司老闆麥浚龍（Juno）鬧不和，她說：「自從兩個月前有好多消息傳出，期間我都話唔係事實就唔回應，至於好多人追問合約事宜，我交畀經理人公司同大家交代會比較合適。」

當問到現時與Juno仍有偈傾？她笑指2人一向有偈傾，早兩日才孖住接受訪問，但就承認工作以外較少話題，她說：「其實我哋不嬲唔係咁多其他嘢傾，好難同佢講小朋友、做運動都唔太啱，所以我哋主要講工事，話題圍繞音樂、電影。」

有傳纖體公司高層因不滿她的身形，而終止代言合約，令7位數字廣告合約告吹，她直言不是事實，又自言非常尊重合約精神及合作單位。她亦不擔心廣告一事影響聲譽，因她每次都會盡力應付每份工作。她否認開新社交網帳戶，是為了部署新發展，純碎分享個人生活，不用太多揣測。

Kay未能入圍叱咤樂壇頒獎禮「我最喜愛的女歌手」最後5強，她說：「我最喜愛的都係我自己喜愛，有新面孔，亦有實力歌手，所有名單都實至名歸，有時唔一定要自己有份先好睇，我入行都咁多年，有時跑吓抖吓先開心，人生唔可以不斷向前衝。」又稱若年底有實體頒獎禮定會出席支持。

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