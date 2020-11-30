演折子戲耍花槍　汪明荃喝止羅家英晒賢妻威風

藝人汪明荃（汪阿姐）、羅家英兩公婆晚上為無綫籌款節目《歡樂滿東華》粵劇折子戲《宮主刁蠻駙馬驕》錄影。這個劇目是汪阿姐當年得名伶紅線女親自教授，她與家英哥演過很多次而很熟練。

夫婦於訪問期間大耍花槍，由於劇中角色要鬧交，家英哥即自爆2人現實生活中亦經常鬧交，被問誰鬧誰？他說：「當然係阿姐鬧我，冇駁嘴！」話題未完即被阿姐喝止訪問要講正經內容，家英哥即刻收口：「咁我唔出聲！」

汪阿姐指因新冠肺炎疫情反彈情況嚴重，除訪問都要隔板保持社交距離外，她個人的演出亦被逼取消：「原本11月同香港中樂團演出都取消咗，只能轉網上做，未知點，覺得好失望，就連同家英哥一齊演出嘅粵劇都由九月押後至明年年初九。」

家英哥為安撫老婆說：「相信有我喺度會冇事，我哋《福陞粵劇團》係『福星』，2021都會冇事，係我嘅希望啦！」

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