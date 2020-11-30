遇上索姐姐　幸福滿瀉

好多男人都鍾意青春嫩口嘅女仔，但係對住佢哋好似湊女咁，有時都幾勞心勞力！AV業界資深人士神仙乙表示相當認同，而日本AV界亦有好多作品以大姐姐的溫柔作為主題，女優以溫柔體貼態度配合一流床技，令男主角盡享快感，真係好幸福呀！

拯救寂寞男士

喺本中出品嘅《強制交出種子癡女姊姊》中，涉谷系女優春咲涼喺街頭睇吓有冇男人需要幫手，而佢尋找嘅對象全部都係正值女友外出公幹嘅男士，因為涼妹知道佢哋喺冇女友陪伴嘅日子感到相當寂寞，加上慾火無從發洩一定好辛苦！搵啱對象之後，佢就會主動勾引對方去開房，由於女友唔喺身邊，而涼妹又咁索，係男人都唔會抗拒啦！喺床上涼妹全程會自動波服侍對方，先溫柔地吹奏一曲，繼而騎乘一番，最後更中出收場，真係爽呀！

貼身指導

喺Moodyz推出嘅《高興！害羞！筆卸紀錄！》入面，七澤米亞挑選咗好多青頭仔出嚟，親身為佢哋上人生寶貴嘅一課。班青頭仔進行第一次當然好緊張又不知所措，但係唔使驚，因為米亞溫柔體貼，先同佢哋傾吓偈，等大家熟落咗自然冇咁緊張，然後阿妹就會教導佢哋點樣愛撫同接吻，之後進行前戲再埋牙，米亞扭動身體嘅動作非常輕柔，令對方感到舒服之餘，亦唔好太快爆發，到適當時候，阿妹就會轉換姿勢，嘗試多幾個體位後先至將對方引爆！

最爽第一次

Prestige推出嘅《綺麗姐姐完全照顧SEX》，講述親切溫柔又美艷絕色嘅鈴村愛里，一直都好愛護班處男，擔心佢哋唔踏入人生第一步，就會一世做青頭仔，所以佢決定親自出手，踩到上門以溫柔嘅態度令班處男舒舒服服咁完成第一次床戰！而喺呢個咁有紀念價值嘅時刻，愛里當然唔會草草了事，運用超卓床技令對方飽受快感，但係唔會過早洩射，更令佢哋嘅持久力增強，直至雙雙到達高潮為止，相信呢一次必定會令佢哋回味無窮！

簡評

係人都想畀人錫，男人亦唔例外，所以日本AV界以女性呵護男性嘅作品數量唔少，好似今日為大家介紹嘅溫柔姐姐系列咁。喺3部作品中，本仙最鍾意七澤米亞主演嘅《高興！害羞！筆卸紀錄！》。雖然米亞係知名嘅妹系女優，但係出道短短日子就已經鍛煉出高超性技及培養出充分自信，演出時一樣可以經驗老到嘅身份指點班處男。而米亞夠晒溫柔，有時亦有跳脫一面，搞到班處男發洩完第一次之後，再爆發男之潮吹，令溫馨嘅氣氛增添刺激感覺。