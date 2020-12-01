吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：祭祀、動土、鑽孔

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、4、7、8

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：豬

鼠：→ 與情人相聚時，最好不要涉及工作瑣事。可享天倫之樂，忘卻心中煩憂。

牛：→ 同事們減低對你的敵意。可從網上找到工作上所需資料，忙碌得來也開心。

虎：↓ 感情到了完結時候，無論幹甚麼都不能挽回，其實又何必要作賤自己呢！

兔：→ 若從事寫作或藝術工作，今天會有持續澎湃的靈感，助你創出理想佳作。

龍：→ 甚麼進行反擊，但情勢不遷就，還是放棄這念頭吧。銀色有助運勢。

蛇：↓ 今天的工作運不是太好，宜冷靜分析當前形勢，不要讓自己走冤枉路呢！

馬：↑ 充滿動感的一天，腦筋轉得快手腳也靈敏，你有能力超前對手，停不下來。

羊：→ 發生了某些事可能會讓你感覺不太愉快，但莫太動氣，想辦法解決吧！

猴：↓ 是日沖煞，工作回報少，今天要小心財運損失進入困局，幸得家人支持。

雞：→ 社交和工作運均順暢。今天宜好好認識自己，保留優點，戒掉缺點吧。

狗：↑ 你表現和理論極具說服力，能打動對方，並開創全新局面。金色有助運勢。

豬：★ 有利更換電器家具，可增加和諧溫馨，在暗角位加燈能增強運氣的。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：人氣及人緣不穩，桃花運稍遜，伴侶或較任性，宜多予協調和包容，將有助過度。

金牛：精神欠佳，較易感疲倦，避免如自己太大壓力，多休息、多放鬆助提升工作效率。

雙子：社交運稍遜，人事問題及變動較頻，幸精神狀態稍佳，有助應付公私等多方考驗。

巨蟹：事業運略為不穩，求職、轉職或謀事等，宜多予耐性。踏實行事，有助提升勝算。

獅子：出勤、公幹及海外項目等，或會出現一點阻力，宜多作後防保持靈活，可助進展。

處女：夫妻運稍遜，感情及親子關係宜多予耐性，多關注身邊人的想法，可助增進情誼。

天秤：人氣持續回升，但情緒略為不穩，家庭及戀愛運稍遜，處理家事等宜，多予耐性。

天蠍：體能略為不穩，工作壓力或較明顯，多注意合作及人際關係等，將有助維持進度。

人馬：感情及親子關係略為不穩，社交圈中人事問題和變動較頻，不論公私宜多作協調。

山羊：人氣稍佳，但情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，與家人、伴侶相處時宜多注意溝通。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等進展或帶點阻力，宜保持沉着，保持樂觀，靈活處事。

雙魚：財運不穩，娛樂、購物等開支或會較大宜多節約，並小心處理朋輩金錢事宜為佳。

預測：本周大市，價位走勢或較反覆，波幅或會稍大。