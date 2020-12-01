莫家淦笑樂宜男友係浪子

藝人莫家淦是樂宜男友黃俊輝的生意拍檔，他接受電話訪問時表示，是從男方的社交網才得知他認愛樂宜一事：「冇追問，通常佢肯講，我就聽，冇特別主動了解。（之前佢有冇帶過女友出嚟見面？）我就冇見過，尤其近排疫情關係，我哋都少食飯聚會，多數返公司開會先見，唔會帶女友。（佢有冇提過想結婚？）結婚呢個話題我哋冇談及過，因為佢比較浪子，所以正常嚟講，我覺得佢應該未咁快結婚嘅。」但亦為他們拍拖送上祝福：「若果真係嘅就祝佢幸福快樂。」講到生意合作方面，他表示與拍檔主要透過網絡聯繫，並指眼鏡店生意目前仍在防守階段，最近在銅鑼灣開設限定店，生意尚算穩定。

至於關楚耀對於老友蜜運中，他說：「佢哋係咪拍拖、結婚嘅嘢，我真係唔清楚，我都好耐冇見阿輝。（聽聞佢哋好事近？）假如老友真係結婚，當然會恭喜佢！」

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