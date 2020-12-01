東方日報C1：樂宜翻撻富二代　獨立屋同居試婚

宅男女神樂宜正式封盤！表面Dry爆的她早前突然網晒婚紗照，大批網民形容為「黑暗的一天」，雖然她隨即否認婚訊，但原來已默默為人生起革命。身為「娘娘」的她「兵仔」無數，原來暗地情傾眼鏡店太子爺，而且愈愛愈甜蜜並好事近，更進駐男友市值超過3,000萬元的獨立屋，展開同居生活玩試婚。

新一代宅男女神、社交戶口坐擁超過40萬粉絲的樂宜，本為模特兒及享譽DJ界的著名電音DJ，2018年在無綫節目《美女廚房》擔任「美女學徒」後人氣上升，接連拍下不少劇集及節目包括ViuTV的《辣伙頭》等。擁有34C、25、34黃金比例身材的她，全天候無間斷「派軍糧」網晒性感索相，造型目不暇給，長年成為網民熱話。水着照、Deep V照騷胸晒腿已是家常便飯，近年令網民高呼「我不能忘記你」的，莫過於護士Look上陣並留言：「先生，係咪要檢查身體？」以及早前化身女僕，服飾胸前位置開窿，她留言：「今天是女僕，主人你好。」圖文並茂，引人入「性」！

網晒婚照惹揣測

惟早前樂宜突然網晒多張試穿婚紗的照片，留言：「我要結婚啦，哪一件好看？」引起結婚揣測，嚇壞大批網民，以為女神要嫁人，更有網民留言：「女神結婚了！這是黑暗的一天！」未幾樂宜即以「講笑咋！」澄清。其實2年前她被爆跟拍拖5年的世界冠軍電競選手Toyz分手後，一直未見公開新戀情，直至去年10月被網民發現與新歡同遊泰國，當時她大方承認蜜運中，但保密男友身份，只透露對方從商，但不足半年，她又自爆回復單身，Dry爆過情人節。

其實Dry缽已再破，樂宜再度「封盤」，而且好事近密謀結婚，不過另一半非「新歡」而是「舊愛」！打動女神芳心的，就是同遊泰國的從商男友，他們曾分手再翻撻，並愈愛愈甜蜜，打風打唔甩！其神秘男友名為黃俊輝，是眼鏡店太子爺，家族經營眼鏡工場逾30年，他自己亦擁有3間眼鏡店，更與藝人莫家淦創辦自家眼鏡品牌，在娛樂圈人脈甚廣的他，獲不少圈中好友支持，樂宜亦經常做生招牌。

男友宣示主權

至於他們一度分手，據知是男方曾不滿樂宜經常把性感照公諸同好，為此經常嘈交，多次鬧分手，直至去年底正式斬纜。雖然男方是筍盤，分手期間不愁寂寞，身邊女伴不絕，但始終情歸樂宜，雙方分手數月後終箍煲成功，復合後愛得更癡纏，據知樂宜已進駐男友位於沙田、有獨立泳池及花園的獨立屋，有傳市值逾3,000萬元，她常常在男友家自拍出發文，不怕「洩蜜」，展開同居生活試婚，打得火熱！

翻撻後感情再升溫，黃俊輝日前更激罕網晒同框合照，正式公開戀情。相中他們在酒店房間的洗手間自拍，樂宜穿性感吊帶睡衣，小鳥依人般挨在男友身上，冧爆甜笑。照片一出，圈中好友包括周志文、關楚耀、符曉薇等紛紛送上祝福，關楚耀更留言大讚：「真男人。」亦有身邊好友笑他無懼成為男人公敵！

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