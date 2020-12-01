忘情教學生　吳浩康唱黃家駒嘅歌入晒血

藝人吳浩康（Deep）為無綫娛樂台節目《StarTalk》任嘉賓，接受主播許文軒（Edmond）訪問，大談推出翻唱樂組Beyond歌曲感受，曾演唱過Beyond歌曲的他，直言對今次翻唱沒有壓力。

Deep說：「已經面對過翻唱Beyond歌嘅關口，同埋黃家駒嘅唱法我已經入晒血，與其我要搣甩佢嘅特色，不如喺我記憶入面做到最好，盡情唱啦！」

談到同時要兼顧唱歌事業及教學生，近年又愛上Camping及越野單車，根本把時間填得密麻麻，問是否沒有時間投入新戀情？Deep笑說：「早幾日發現我嘅生活圈子只得我啲學生，好似所有嘢都係我啲學生話我知咁，拍拖等遇到先，依家會睇定啲，（之前經歴令你唔敢輕舉妄動？）直頭嚇親，我想認識吓先可以開始，呢幾年嘅關係可能開始得有啲倉猝。」

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