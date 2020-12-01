【曾經同一唱片公司】黃婉君睇張敬軒騷化身小粉絲

前組合2R成員黃婉君（Rosanne）婚後誕下2子，便淡出幕前做賢妻良母。甚少公開亮相的她，日前就前往欣賞好友張敬軒在港舉行的演唱會，並坐在前排位置成功近距離與對方自拍合照。台上的張敬軒亦舉V配合，相當有愛。Rosanne表示：「可欣賞一個動人的演唱會，正如你所說的，一切得來不易，尤其因為台上的是你，既感觸又鼓舞。」

Rosanne表示與張敬軒曾經同一間唱片公司，出道時已感受到他對音樂充滿熱情，每次目睹他以最認真、專業的態度去對待每次演出和舞台的聲音時，已經相當期待他將來的演唱會，一直希望自己可以坐在台下做小粉絲，靜靜地欣賞他的動人心弦的演唱，她說：「今天，終於可以欣賞你精彩的演唱，而台下的我還有幸跟在台上的你合照，除了激動，對我來說，還是夢想成真，感激在台上的你為我們帶來一個美好的晚上，也給予我一份不能言喻的感動。多謝你，軒仔 。」

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