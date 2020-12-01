借豬扒飯打情罵俏！陳家樂連詩雅互動放閃

藝人陳家樂繼早前出活動漏口風話會同女友連詩雅（Shiga）打住機過聖誕後，呢段戀情正式浮面，依家更去到「白熱化」迹象添！事緣有日家樂喺社交平台Post相晒廚技，Caption打咗「有幾多人信我係『天才廚神』﹗？」Shiga喺下面留咗4個諗嘢樣嘅Emoji，家樂即刻覆女友「唔該你澄清番我嘅豬扒飯係好食」，貌似「投降」嘅Shiga竟然再覆番男友「係好食嘅。。支茄汁」，代表住Shiga曾經試過男友嘅手勢！喺呢個世紀互動，字裏行間都Feel到佢哋喺度隔空打情罵俏！唔怪之得引嚟一班網民「食花生」留言話「so sweet and so cute」、「wow 你哋終於互動了」、「這是在晒恩愛嗎？」真係隔住個Mon都畀呢個「閃光彈」閃親﹗

唔好以為淨係得Shiga識留言「進攻」，家樂都唔可以睇小，帶大家去到Shiga嘅社交平台，見佢連Post多張台慶靚衫相，家樂喺其中一張相留言畀手指公嘅Emoji，而佢再喺Shiga嘅另一個晚裝Post留言讚「靚」，Shiga亦有覆番「謝謝」，相信家樂睇到呢個有聲嘅留言實甜到入心！

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