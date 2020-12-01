【教樂事】資優良材　閃亮成長

從識別資優學生到因材施教，深化學習並激發學生潛能，是三層架構的資優教育推行模式。（作者提供）

在多年的教育工作中，經常與不同家長交談接觸，有些家長會強調自己的子女在某方面有突出表現，認為他們有資優的特質，希望學校可多加留意並作出培訓；亦有家長表示自己孩子只顧玩樂，學業成績不濟，定必不是資優兒童了。當然，也有家長認定：孩子經過智力測試並達到既定指標便是資優生。究竟，學校的資優教育是如何貫徹推行？

識別資優兒

因材施教是推行資優教育的先決條件，要在芸芸學生中發掘資優良材，便有以下既定準則作參考。根據教育統籌委員會「第四號報告書」引用美國聯邦教育局對資優的定義，定義出資優特質應朝向多元化的界定。資優兒童是指在以下一方面或多方面有突出成就或潛能的兒童：

1.智力經測定屬高水平；

2.對某一學科有特強的資質；

3.有獨創性思考，能夠提出創新意見；

4.在繪畫、戲劇、舞蹈、音樂等視覺及表演藝術方面特具天分；

5.有領導同輩的天賦才能。在推動他人完成目標方面有極高能力；

6.在競技、機械技能或體能的協調方面有突出天分。

參考以上的情況，智力測試只是其中指標，而酷愛玩耍的孩子也有機會是資優兒童，但前提是在玩耍過程中，他們能顯示出其獨創性思考、領導才能或具備資優特質的展示。

按部就班激發潛能

對於培訓資優學童，學校會參考教育局以三層架構的資優教育推行模式。

第一層：全班式課程

在各個主要學習範疇中加入資優教育的三大元素──高層次思維技巧、創造力和個人及社交能力，希望學生在參與學習活動時，能將他們個別獨有的資優特質展示出來。

第二層：抽離式培訓課程

學校將有相同特質的學生集合，並為他們提供進階的培訓課程。

第三層：個別化指導

透過校外支援與合作，如邀請大學講師或某個範疇的專家出任學生導師，以深化學習及激發學生潛能。就以運算思維教育為例，學校在資訊科技課程上，透過「童擁AI計劃」推行全班式運算思維教育課程，再在多元智能課時段提供抽離式小組培訓，以及為學生提供參加校外比賽的機會，讓學生能夠取得全面實踐所學的實際體驗。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長、教育碩士（課程與創新教學/資優教育）。從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員，曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。